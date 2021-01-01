2021/01/01 | 17:10 - المصدر: سفن سكاي

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اكد عضو اللجنة المالية ناجي ادريس، الجمعة، ان روابت الموظفين لشهر كانون الثاني ستصرف بموعدها، فيما اشار الى ان سعر الصرف الدولار في مشروع موازنة 2021 لا يمكن التلاعب به

وقال ادريس في تصريح تابعته 7sky، ان المالية النيابية ستعمل على اعادة هيكلة مشروع قانون الموازنة الاتحادية بما يضمن سلامة رواتب الموظفين وتقليل النفقات غير الضرورية التي وردت في مشروع الموازنة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب في اللجنة المالية: رواتب كانون الثاني ستصرف بموعدها 7 SKY TV.

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