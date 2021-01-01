الأمن العراقي يعمل على تفكيك لغم ملتصق بسفينة لنقل النفط في المياه الدولية

2021/01/01 | 17:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، إخلاء سفينة في المياه الدولية بعد التصاق لغم بحري كبير فيها.وذكر خلية الإعلام الأمني في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم أمس الخميس لوحظ وجود …

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