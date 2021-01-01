مهمة حكومية في مدينة الصدر.. تبدأ بتشكيل لجنة

2021/01/01 | 17:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجمعة، ان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، شكل لجنة تتولى وضع الخطط الملائمة لتطوير مدينة الصدر من النواحي الخدمية والعمرانية كافة.

وقالت الأمانة العامة في بيان اليوم، (1 كانون الثاني 2021)، انه "انطلاقا من توجه الحكومة العراقية للاهتمام بالواقع الخدمي والسكني للمدن في أنحاء العراق كافة واستنادا لما جاء بخطة تحسين الواقع المعيشي والسكني للمواطنين، وتأهيل البنى التحتية".

وأضاف البيان، "شكل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لجنة تتولى وضع الخطط الملائمة لتطوير مدينة الصدر من النواحي الخدمية والعمرانية كافة".

وأوضح، ان "اللجنة سوف تأخذ على عاتقها، الاستعانة بالدوائر والمؤسسات الحكومية لتوفير الدعم والإسناد في المجالات التي تحتاجها لإنجاز مهماتها".

وتابع، ان "اللجنة منحت صلاحية الاستعانة بالشركات والمكاتب الإستشارية ذات الإختصاص، للإفادة منها في وضع المخططات والتصاميم والرؤى الملائمة للمشروع".

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