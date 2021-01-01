قلة التخصيصات المالية تحول دون انجاز عدد من المشاريع الخدمية في المناطق الغربية

2021/01/01 | 17:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

عزى قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، الجمعة، قلة التخصيصات المالية من اهم الاسباب التي تحول دون انجاز عدد من المشاريع الخدمية في مناطق الغربية .

وقال الدليمي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” قلة التخصيصات المالية لإعادة اعمار وتأهيل المشاريع الخدمية قليلة ولا تلبي مستوى الطموح ولا تتناسب مع حجم الاضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية نتيجة تفجيرها والعبث بمحتوياتها ابان سيطرة عصابات داعش الاجرامية على قضاء الرطبة غربي الانبار “.

واضاف ان” اربعة مشاريع خدمية في مجال شبكة الطرق والكهرباء والماء ومشاريع اخرى متنوعة توقف العمل فيها نتيجة قلة التخصيصات المالية المقدمة من قبل الحكومة المركزية رغم ادراجها ضمن المشاريع المتضررة جراء العمليات الارهابية ، مبينا ان” الحكومة المحلية تسعى لإعادة اعمار كافة المشاريع المتضررة الا ان قلة التخصيصات المالية المقدمة للقضاء تحول دون انجازها رغم حاجة المواطنين لهذه المشاريع “.

يشار الى ان العديد من المشاريع الخدمية المتضررة في مدن الانبار مازال العمل متوقف فيها بانتظار تخصيصات مالية لإنجازها “.



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