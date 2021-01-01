“ذي تايمز”: ساسة لبنان يعرقلون تحقيقات مرفأ بيروت للتنصل من المسؤولية

2021/01/01 | 17:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية، إن الناجين من انفجار مرفأ بيروت المدمر، الذي وقع في الـ4 من شهر آب/أغسطس الماضي، اتهموا القادة السياسيين اللبنانيين بتخريب التحقيقات من أجل حماية أنفسهم من الاتهامات، وإخفاء دور العديد من الفصائل وعلى رأسها حزب الله الشيعي.وأضافت في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، أن ”المخاوف تفاقمت من عملية إخفاء […]

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