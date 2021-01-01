مجلس السياحة الاسباني يلغي الاحتفالات في مدريد بالكامل

2021/01/01 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

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اما اسبانيا التي تعد من الدول التي تتمتع بتقاليد خاصة في احتفالها برأس السنة، فقد ألغى مجلس السياحة بإسبانيا الاحتفالات في مدريد بالكامل.

وقالت هيئة الصحة الإقليمية إنه تم تعليق كل احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في الساحات العامة أو الشوارع في جميع أنحاء المنطقة بمدريد، بسبب إجراءات الوقائية من انتشار فايروس كورونا على أن يكون البديل هو مشاهدة الاحتفالات من خلال التلفزيون.

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