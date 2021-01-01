المفوضية العليا لحقوق الإنسان: 40% فقط من المسيحيين عادوا الى الحمدانية

2021/01/01 | 17:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى اعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان خلال زيارة فريق المفوضية الى ديوان شؤون الأديان المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية بالمحافظة أن 40% من سكان قضاء الحمدانية المسيحيين عادوا الى منطقتهم.وخلال لقاء الفريق بمدير دائرة شؤون المسيحية/ قسم الحمدانية “سعد يوحنا”، أوضح يوحنا أن “هناك تأخير لمبالغ التعويض للمسيحيين في سهل نينوى عن …

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