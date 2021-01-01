مجلس الوزراء يقر التوصيات الخاصة بنقل أملاك وزارة الدفاع المنحلة للحالية

2021/01/01 | 17:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقر مجلس الوزراء، مجموعة من التوصيات الخاصة بنقل أملاك وزارة الدفاع “المنحلة”، الى الوزارة الحالية.

واعلن المجلس في بيان صحفي، انه “عقب انعقاد جلسته الإعتيادية الثانية والثلاثين، التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي، توصيات لجنة الأمر الديواني (42 لسنة 2020)، بشأن نقل أملاك وزارة الدفاع السابقة ( المنحلة) إلى وزارة الدفاع الحالية، حيث لقر المجلس نقل ملكية العقارات التي حددتها اللجنة والمسجلة سابقا بإسم وزارة الدفاع المنحلة إلى وزارة الدفاع الحالية ولاستخداماتها حصرا ، إستنادا إلى أحكام المادة (7) من القسم السابع من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة (67 لسنة 2004) بحسب الحاجة الفعلية للوزارة؛ شرط أن تكون تلك العقارات في خارج المدن والتصميم الأساس ويكون إستخدامها معسكرات للجيش حصرا ومراعاة تحديد المساحة في ضمن الإشغال الفعلي المطلوب”.

واضاف المجلس ان “العقارات التي تكون مساحتها أقل من دونم في داخل التصميم الأساس والمشغولة حاليا من تشكيلات وزارة الدفاع تنقل ملكيتها إلی وزارة الدفاع حصرا شرط إستخدامها بحسب استعمالات الأرض في التصمیم الأساس، أما إذا كانت المساحات كبيرة في داخل التصميم الأساس فتعوض وزارة الدفاع عنها من وزارة المالية بأراض أخرى في خـارج التصميم الأساس بحسب الحاجة الفعلية بما مؤشر في توصيات اللجنة مع شرط إستخدام العقارات المبينة في توصيات اللجنة لاستخدامات وزارة الدفاع حصرا” .

وتابع “كما اقرت توصيات المجلس بالتريث بنقل العقارات المسجلة سابقا باسـم وزارة الدفاع المنحلة إلـى وزارة الدفــاع الحالية التي يوجد فيها تصرفات قانونية أو التزامات مالية أو تعاقدية أو اجــازات استثمارية أو تخصيصات إلـی جهات حكومية أخرى لحين معالجة تلك التصرفات من دائرة عقارات الدولة ( بالتعويض أو الإلغاء ) المقصود تعويض وزارة الدفاع أو إلغاء التخصيص لها خلال (ثلاثة أشهر عمل) حدا أقصی”.

كما اشارت التوصيات الى “التنسيق بين وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي لإشغـال قوات الهيئة ضمن المعسكـرات والعقـارات المخصصة لوزارة الدفاع (مقرات) والبالــغ مجموعهـا (۱۸ عقـــــارا ) وباتفاق الطرفين شرط أن تكـون هذه المقرات في خارج المدن والتصميم الأساس حصرا بحسب مساحات الإشغال فقط”.

واقرت “تأليف لجنة برئاسة ممثل عــن الأمانة العامة لمجلــس الوزراء وعضوية الجهات ذات العلاقة تتولى تحديد مساحات العقارات التي تنقل ملكيتها إلى وزارة الدفاع وتتولى دوائر عقارات الدولة والتسجيل العقاري إستكمال إجراءات نقل الملكية خلال (ثلاثة أشهر عمل) حدا أقصی”.

واكدت التوصيات على “تكليف دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري بتأليف لجنة مشتركة بينهما للتعاون بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لعقارات وزارة الدفاع خاصة بالتعاون مع مديرية الإسكان العسكري وعقارات الكيانات المنحلة بوجه عام ، وأتمتة إجراءاتها إلكترونيـا خلال (ثلاثة أشهر عمل) حدا أقصی”.

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