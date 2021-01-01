تنويعات المقام الاستبدادي - مصعب قاسم عزاوي

2021/01/01 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: كيف تنظر إلى تكوين وآليات عمل الآليات الرادعة التي توظفها الفئات المسيطرة على المستوى الكوني لحصار وتقييد أي ممكنات لكشف الحقائق والإشكاليات الفعلية التي تعاني منها المجتمعات على المستوى الكوني؟مصعب قاسم عزاوي: تتفنن الفئات المهيمنة في الإخراجات التزويقية الضرورية لسلوكاتها التي يضبطها ا ......





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