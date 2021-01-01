مفاجأة سارة للمسنين.. شرب الشاي 5 مرات في اليوم يحسن التركيز

2021/01/01 | 17:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت دراسة جديدة أجراها باحثو جامعة نيوكاسل البريطانية أن الشاي يحسن الوظائف الادراكية لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا.ودرس الباحثون عادات شرب الشاي لأكثر من 1000 مشارك في الدراسة تزيد أعمارهم عن 85 عاما، والذين يعيشون في منازلهم أو في دور رعاية، ووجدوا أن أولئك الذين يشربون أكثر من 5 أكواب […]

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