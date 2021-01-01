دراسة صادمة عن مهد كورونا المتحور.. ليست بريطانيا!!

2021/01/01 | 17:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وجدت دراسة حديثة أن سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا "توجد ربما في الولايات المتحدة منذ أكتوبر"، حسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

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