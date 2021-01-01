بالفيديو...الإمارات تحطم رقمين قياسيين عالميين بعروض ضخمة للألعاب النارية

2021/01/01 | 17:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حطم مهرجان الشيخ زايد في الإمارات رقمين قياسيين عالميين مسجلين في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية مع استقبال زوراه للدقائق الأولى من العام 2021 بعروض ضخمة للألعاب النارية.

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