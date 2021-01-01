أهم الفيتامينات التي يحتاجها الإنسان مع التقدم في العمر

2021/01/01 | 17:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

يحتاج الإنسان مع تقدمه بالعمر إلى جملة من الفيتامينات التي يسبب نقصها لديه في سنوات متأخرة الكثير من الأضرار.

ومع وجود الكثيرين الذين يتبعون نظاما غذائيا صحيا والحصول على ما يحتاجونه من هذه الفيتامينات يوجد الكثيرون الذين لا يتناولون هذه الأطعمة ويحتاجون لاتباع البدائل لتجنب المشاكل مع تقدمهم في العمر، بحسب موقع “express”.

​ويأتي في مقدمة هذه الفيتامينات فيتامين “ب 12” الذي يسبب نقصه تغيرات جسدية مختلفة مثل اصفرار وشحوب الوجه، كما يمكن أن يؤثر على الحالة النفسية للشخص وتسبب له الاكتئاب، إضافة لضعف واضح في الذاكرة.

وكذلك يعتبر فيتامين “سي” من الفيتامينات الواجب الحصول عليها مع التقدم في السن، لا سيما لدى الأشخاص الذين يبتعدون عن تناول الفاكهة والخضراوات، ويسبب نقصه تعبا وضعفا مع آلام بالعضلات والمفاصل إضافة لبقع حمراء وزرقاء على الجلد، ويمكن علاج ذلك باتباع نظام غذائي سليم غني بالفيتامين “سي”.

وآخر هذه الفيتامينات هو فيتامين “د” والذي يسببه نقصه ضعفا في العضلات وتعبا عاما، ويلاحظ كثيرا لدى الأشخاص الذين تجاوزوا 65 عاما، ويمكن علاج نقصه بتناوله على شكل حبوب أو اتباع نظام غذائي مناسب غني به، إضافة إلى التعرض لكمية كافية من أشعة الشمس.انتهى 25

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