حديث موسّع من قائد شرطة الأنبار.. الدولار وعودة المنتسبين ودخول الشركات

2021/01/01 | 17:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت شرطة الانبار، الجمعة، فرض سيطرتها على جميع مناطق المحافظة بما فيها الصحراء والبادية، مشيرة الى إعادة عشرة آلاف منتسب من المصفرة رواتبهم إلى شرطة المحافظة.

وقال قائد شرطة الأنبار الفريق هادي رزيج كسار في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (1 كانون الثاني 2021)، إنه "تمت اعادة رواتب عشرة آلاف شرطي من المصفرة رواتبهم ومازلنا نعمل على إعادة جميع المتبقين (عددهم 6000 ) ضمن وجبات لاحقة حالما يتم تجاوز الأزمة المالية ".

وأوضح كسار أن "قيادة الشرطة عملت على جعل المحافظة نموذجية من خلال توفير الأمن وضبط مداخل ومخارج المحافظة كافة من خلال عدد من الاجراءات التي اتخذتها، بضمنها تأمين طريق المرور السريع"، موضحاً أن "بسط الأمن أسهم في دخول عشرات الشركات العربية والأجنبية الاستثمارية المتخصصة في إنشاء مشاريع مختلفة لإعادة إعمار مدن الأنبار".

وأضاف أن "مساحة محافظة الأنبار واسعة بضمنها صحراء وبادية مع وعورة الأرض، فقد تم تنفيذ خطط أمنية لرصد ومتابعة حركات الإرهابيين بالتعاون مع طيران الجيش إذ تم تدمير عدد من الكهوف والقبض على الإرهابيين وضبط أكداس من الأسلحة والأعتدة؛ فنتجت عنها سيطرة على المناطق كافة بما فيها المناطق الزراعية"، لافتاً إلى أن "قيادة الشرطة وبعد استتباب الأمن رفعت عشرات السيطرات بضمنها السيطرات على الطرق الخارجية، وتم تسلُّم بعض السيطرات وضمها ضمن مسؤولية قيادة شرطة الأنبار ومنها سيطرة الصقور التي تعد من السيطرات المهمة ما بين الأنبار والعاصمة بغداد".

وأشار كسار إلى أنه" منذ ارتفاع سعر صرف الدولار باشرت قيادة الشرطة بتشكيل لجان مختصة لتنفيذ حملات متابعة جديَّة في جميع الأسواق كون المتضرر الوحيد من هذا الارتفاع هو المواطن ذو الدخل المحدود"، مؤكداً أنه "تمَّ تشكيل فرق استخبارية تعمل بسرِّيَّة تامة لمتابعة عمل دوائر التقاعد بعد أن وردتنا معلومات تفيد أن هناك الكثير من المعاملات مزوَّرة ما أثر سلباً على صرف المستحقات المالية لمستحقيها من الجرحى والشهداء الحقيقيين".

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