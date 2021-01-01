إصابات كورونا في العراق تقترب من 597 ألفاً.. ونسبة الشفاء ترتفع إلى 90.5%

2021/01/01 | 17:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة الصحة العراقية عن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا في الدولة إلى 90.5 بالمائة.وقالت وزارة الصحة في بيان صادر، اليوم الجمعة، إنها سجلت 902 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 596193 حالة.

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