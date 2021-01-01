النفط: ازدياد في ايرادات الشهر الماضي

2021/01/01 | 17:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، الجمعة، ازدياد ايرادات النفط خلال شهر كانون الاول الماضي الى نحو 4 مليارات دولار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ان ار تي نسخة منه، اليوم (1 كانون الثاني 2020)، أنه "بحسب الإحصائية الأولية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (88) مليونا و (211) الفا و( 750 )برميلا ، بايرادات مالية شهدت زيادة طفيفة بلغت نحو (4) مليارات دولار و(213) مليونا و (432 ) ألف دولار".

وأشارت الإحصائية، إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت نحو (85) مليونا و(195) ألفا و (608) براميل ، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) ملايين و( 16) ألفا و( 142 ) برميلا".

ولفتت الإحصائية إلى أن "معدل الكميات اليومي بلغ مليونين و(846) ألف برميل في اليوم فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد ( 47.765 ) دولارا" .

جدير بالذكر انه بحسب مشروع موزانة 2020 فإن العراق سيصدر (3) ملايين و (250) الف برميل من النفط الخام يوميا، من ضمنها 250 الف برميل منتج من حقول اقليم كوردستان.

ا.ح

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