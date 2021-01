وزير الشباب عدنان درجال درجال والتطبيعية يفتتحان ثلاثة ملاعب للكرة الشاطئية

2021/01/01 | 17:55 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحَ وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، ورئيس الهيأة التطبيعية، اياد بنيان، ثلاثة ملاعب لكرة القدم الشاطئية تقع خلف مقر اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، بحضور عضو التطبيعية الدكتور اسعد لازم، والأمين العام المهندس محمد فرحان، فضلا عن حضور رئيس وأعضاء لجنة كرة الصالات والشاطئية، وتخللت الحفل مباراة ودية جمعت مصافي الجنوب ومصافي الوسط إيذاناً بتدشين الملاعب،

