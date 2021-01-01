الدفاع النيابية تكشف تفاصيل ارسال باخرة ملغمة الى الموانئ العراقية: ايصال رسالة

2021/01/01 | 18:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الجمعة، تفاصيل ارسال الباخرة المفخخة الى الموانئ العراقية في محافظة البصرة.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في حديث اذاعي، ان “المعلومات الاولية ليلة البارحة كانت عن وصول باخرة قادمة من دولة اجنبية ربط عليها لغم بحري وذلك لإيصال رسالة بأن الموانئ العراقية غير امنة ولكن القوات الامنية قامت بكشف […]

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