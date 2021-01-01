الجوية يحسم لقائه بنفط ميسان بثلاثية

2021/01/01 | 18:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حسم فريق القوة الجوية لقائه بفريق نفط ميسان بثلاثة اهداف

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