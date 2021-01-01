القوة الجوية يواصل توهجه ويهزم نفط ميسان بثلاثية

2021/01/01 | 18:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..واصل فريق القوة الجوية توهجه في الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، بتغلبه على نفط ميسان بثلاثة أهداف لهدف، اليوم الجمعة.واقيمت المباراة بين الفريقين لحساب الاسبوع الثاني عشر من البطولة وعلى ملعب الشعب الدولي.وسجل ثلاثية القوة الجوية كل من ايمن حسين هدفين في الدقيقتين الرابعة والتاسعة، فيما داء الهدف الثالث عن طريق الخطأ من لاعب نفط ميسان علي الحلو في الدقيقة 51 والذي سجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 40.وبهذا الفوز، ارتقى القوة الجوية الى وصافة الترتيب العام برصيد 22 نقطة، فيما توقف رصيد نفط ميسان عند النقطة 18.



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