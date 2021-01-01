لجنة برلمانية عراقية تكتشف تزوير وفقدان 174 ملفاً يتعلق بعقارات الدولة

2021/01/01 | 18:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إنها كرئيسة لجنة الإيرادات قدمت للحكومة المستقيلة جرداً أولياً بـ 174 ملفاً مزوراً ومتلاعباً به ومفقوداً فيما يخص عقارات الدولة.أكدت ماجدة التميمي، في تصريحات لوكالة أنباء …

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