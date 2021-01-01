المالية النيابية: 3 مؤسسات ليس لها داع.. والأوقاف أمامها حلين

2021/01/01 | 18:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، انها قدمت للحكومة المستقيلة 174 ملفا مزورا ومتلاعبا به ومفقودا في عقارات الدولة، مؤكدة انها ستقدم تقريرا مفصلا بهذا الملف خلال ثلاثة أشهر، مشيرة إلى وجود الكثير من المؤسسات التي ليس لها داع، فيما اقترحت دمج الاوقاف او تتحول إلى دوائر تمويل ذاتي.

وذكرت عضو اللجنة، ماجدة التميمي، لوسائل اعلام شبه حكومية اليوم، (1 كانون الثاني 2021)، إنها "كرئيسة لجنة الايرادات الاخرى قدمت للحكومة المستقيلة جردا أوليا بـ 174 ملفا مزورا ومتلاعبا به ومفقودا في عقارات الدولة".

وأوضحت التميمي، ان "تفشي جائحة كورونا حددت الكثير من تحركات الفريق المشكل بأمر الديواني رقم 50 والذي يضم ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والسلطة التشريعية والرقابية فضلا عن وجود قاض متخصص".

وأضافت النائبة، ان "العمل جار والآن هناك تغييرات على فريق العمل ويتم تقديم تقرير مفصل بملف عقارات الدولة خلال ثلاثة اشهر".

ونوهت التميمي بأن "هناك الكثير من المؤسسات التي ليس لها داع ومنها المساءلة والعدالة وهيئة نزاعات الملكية ومؤسسة الشهداء والسجناء بعد ان اصبحت لدى الدولة قاعدة بيانات بتلك المؤسسات والهيآت"، مشيرة الى ان "هناك ثلاثة اوقاف في ثلاثة دوائر (شيعية وسنية وديانات اخرى) والحل هو اما بدمج الثلاثة اوقاف ويتم تعيين وكيل لكل طائفة وتكون الرئاسة دورية او تتحول الى دوائر تمويل ذاتي وهي من تعطي للدولة لانها تمتلك الاموال".

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