رسالة إيرانية شديدة اللهجة لمجلس الأمن: واشنطن “تستفزنا” في الخليج

2021/01/01 | 18:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت البعثة الإيرانية لدى الامم المتحدة، الجمعة، من أي “مغامرة” أميركية في منطقة الخليج.وذكرت البعثة في رسالة لمجلس الأمن الدولي، “أنها تحذر من أي مغامرة امريكية في الخليج”، مشيرة الى ان “واشنطن قامت بأعمال عسكرية استفزازية في الخليج في الأيام الأخيرة”. وأضافت أن “استفزازات واشنطن قد تؤدي لتصعيد الموقف إلى مستوى ينذر بالخطر”. […]

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