الانبار تعلن عن افتتاح طريق حيوي مغلق منذ 5 اعوام

2021/01/01 | 18:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني في حشد محافظة الانبار

الجمعة، عن افتتاح الطريق الحيوي

الاستراتيجي الذي يربط الانبار بمحافظة

صلاح الدين ومنها الى المحافظات

الشمالية للمرة الاولى منذ اكثر من 5

اعوام .

وقال المصدر في ت

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