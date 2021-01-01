الرواية الرسمية.. معلومات جديدة عن ’’السفينة الملغومة’’ في مياه العراق

2021/01/01 | 18:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف معاون مدير عام شركة ناقلات النفط

العراقية، علي قيس، اليوم الجمعة، عن

الرواية الرسمية بخصوص ’’السفنية

الملغومة’’ في المياه الاقليمية.

وقال علي قيس، في بيان رسمي، تابعته

وكالة نون الخبرية، ان "البا

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