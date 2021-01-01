2021/01/01 | 18:26 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدرب حسن احمد ينهي مشواره مع النجف بسبب عدم استلام مستحقاته المالية ويدرس ثلاثة عروض محلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/01 | 18:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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