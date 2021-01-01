سقوط 3 قذائف هاون شمال شرقي بعقوبة

2021/01/01 | 18:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر أمني، الجمعة، بسقوط 3 قذائف هاون شمال شرقي بعقوبة.وقال المصدر، ان” 3 قذائف هاون سقطت على ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة”.ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.

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