افتتاح ثلاثة ملاعب للكرة الشاطئية

2021/01/01 | 18:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

افتتحَ وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، ورئيس الهيأة التطبيعية، اياد بنيان، ثلاثة ملاعب لكرة القدم الشاطئية تقع خلف مقر اتحاد الكرة، اليوم الجمعة.

وحضر الافتتاح عضو التطبيعية اسعد لازم، والأمين العام محمد فرحان، فضلا عن حضور رئيس وأعضاء لجنة كرة الصالات والشاطئية.

وتخللت الحفل مباراة ودية جمعت مصافي الجنوب ومصافي الوسط إيذاناً بتدشين الملاعب، تغلب فيها مصافي الوسط (٣-٢) بركلات الجزاء بعدما انتهت المباراة بوقتها الاصلي ٢-٢ .

يذكر ان العراق يعاني من شحة الملاعب الشاطئية.



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