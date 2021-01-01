التربية تعلن النتائج النهائية لامتحانات الدور الثالث للسادس الاعدادي

2021/01/01 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي للدور الثالث.

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