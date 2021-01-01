التربية تعلن نتائج الدور الثالث للمرحلة الاعدادية

2021/01/01 | 18:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة التربية، الجمعة النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي – الدور الثالث للعام الدراسي 2019 – 2020. وجاء في بيان مقتضب، تلقته “الايام نيوز”، انه “يمكن للطالب الحصول على نتيجته عن طريق ادخال الرقم الامتحاني بشكل مباشر”. لمعرفة النتيجة اضغط هنا

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