اتحاد القوة البدنية اقام 7 بطولة رغم انتشار كورونا

2021/01/01 | 18:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر اتحاد القوة البدنية الكوردستاني من أنشط الاتحادات حيث يقيم العديد من الانشطة سنويا.

رئيس الاتحاد فتحي عباس تحدث لـ PUKmedia، قائلا قمنا بنشاطات متعددة خلال العام المنصرم رغم تفشي وباء كورونا، والتي أثرت على سير الحياة عموما، واحب هنا أن أدرج نشاطاتنا لاتحاد القوة البدنية الكوردستاني، خلال عام ٢٠٢٠ ، حيث قمنا بأول نشاط يوم 24/1 وكان برعاية قوباد طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان حيث اقمنا بطولة ماستر في شارزور بمحافظة السليمانية، وفي يوم ٩/١٨ أقمنا بطولة في محافظة حلبجة (بنج برس) للسيدات.



وفي يوم ١١/٦ أقمنا بطولة في قضاء خانقين برعاية شركة دانيال كروب وكابتن عباس، وبتاريخ ١١/٢٧ في منطقة كرميان قضاء كلار أقمنا بطولة رجال وبرعاية سبورت سنتر، وفي قضاء بردرش أقمنا بطولة للرجال برعاية شركة ph0، وفي ناحية بازيان أقمنا بطولة للرجال والبنات كانت برعاية النادي نفسه وقاعة كمال الأجسام رمان، وفي بطولاتنا برز ٧ أبطال من الرجال والنساء والشباب وفي جميع المستويات الماستر وقد حقق اتحادنا نتائج متميزة لهذه الرياضة من خانقين إلى دهوك.

وأضاف خلال السنة الماضية أقمنا ٧ بطولات للرجال والنساء وكافة الأعمار رغم انتشار كورونا التي أثرت على الوضع الاجتماعي والإنساني في كل مكان.

وعن نشاطات هذا العام قال نحن وضعنا منهاجا سنويا لتنفيذ نشاطاتنا ولكن حسب الوضع المستقبلي القادم وإنشاء الله سيكون الوضع جيد للقيام بتنفيذ منهاجنا هذا ما نتمناه.

واشار الى نية الاتحاد إقامة دورات تدريبية وتحكيمية من أجل تطوير واقع اللعبة في الإقليم.

PUKmedia / زيد محمود

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