المركز الخبري ينشر النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي الدور الثالث

2021/01/01 | 18:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وزارة التربية ،الجمعة، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي/ الدور الثالث – رابط النتائج بعد ادخال الرقم الامتحاني www.moedu-exams.com

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