’رابط مباشر’.. نتائج الدور الثالث للصف السادس الإعدادي

2021/01/01 | 18:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة التربية، الجمعة النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي – الدور الثالث للعام الدراسي 2019 – 2020.

وجاء في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه (1 كانون الثاني 2021) أنه " من خلال رابط النتائج النهائية يمكن للطالب الحصول على نتيجته عن طريق ادخال الرقم الامتحاني بشكل مباشر".

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