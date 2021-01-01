2021/01/01 | 18:43 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: وزارة الصحة تعلن حصيلة انجازاتها للنصف الثاني من عام ٢٠٢٠ وبالرغم من الظروف الصعبة نتيجة جائحة كورونا ولمواجهة هذه الجائحة

١- اضافة اكثر من (١٢٠٠٠) سرير في بغداد والمحافظات وزيادة عدد اسرة العراق من (٤٥٠٠٠) سرير الى (٥٧٠٠٠) سرير

٢- اضافة اكثر من (٩٠٠٠) جهاز تنفس اصطناعي وزيادة عدد اجهزة التنفس الاصطناعي من ٧٠٠ جهاز الى (١٠٠٠٠) جهاز

٣- زيادة عدد مختبرات تشخيص كورونا من مختبرين الى (٧٠) مختبر مع زيادة عدد اجهزة ال PCR من (٧) اجهزة الى (٢١٦) جهاز

٤- اضافة اكثر من (٣٠) جهاز مفراس حلزوني

٥-اضافة اكثر من (٦٠) مستشفى سريعة الانجاز واطئة التكلفة في بغداد والمحافظات

٦- زيادة الطاقة الخزنية للاوكسجين من (٢٩٢٠٠٠) لتر الى (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة الف لتر

٧-توفير الادوية والمستلزمات الطبية والفحوصات المختبرية لمواجهة جائحة كورونا بنسبة (١٠٠٪؜)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة تعلن حصيلة انجازاتها للنصف الثاني من عام ٢٠٢٠ 7 SKY TV.

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