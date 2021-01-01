المركز الخبري ينشر النتائج النهائية لامتحانات الدور الثالث للسادس الاعدادي

2021/01/01 | 18:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وزارة التربية ،الجمعة،النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي/ الدور الثالث رابط النتائج بعد ادخال الرقم الامتحاني https://www.moedu-exams.com/

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