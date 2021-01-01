مايكروسوفت تكشف عن اختراق متسللين لأنظمتها

2021/01/01 | 18:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت شركة مايكروسوفت، اليوم الخميس، عن اختراق مجموعة من القراصنة لأنظمتها الإليكترونية.

وقالت الشركة إن مجموعة التسلل الإلكتروني، التي اخترقت نظم شركة “سولارويندز”، استطاعت اختراق مايكروسوفت، والوصول إلى بعض شيفرات المصادر، بحسب “رويترز”.

وأوضحت الشركة في منشور أن التحقيقات التي أجرتها كشفت عن عيوب في “عدد صغير من الحسابات الداخلية”.

وأشار الشركة إلى أن أحد هذه الحسابات جرى استخدامه في الوصول إلى شيفرة المصدر في بعض مواقع التخزين.

وبين منشور الشركة أن الحساب لم يكن مزودا بإمكانية مراقبة أي شيفرة تخص مايكروسوفت.

وأشارت الشركة إلى أنها لم تعثر على ما يدل على أن الاختراق وصل إلى “خدمات الإنتاج أو بيانات العملاء”.

وأظهر التحقيق الذي لا يزال متواصلا أنه لم يتم العثور أيضا على أي مؤشرات على أن أنظمة الشركة تم استخدامها من أجل الهجوم على شركات أخرى.



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