إيران تحذر بأن قتلة قاسم سليماني لن يكونوا “بأمان في أي مكان”

2021/01/01 | 18:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – حذّر رئيس السلطة القضائية في إيران ابراهيم رئيسي الجمعة بأن قتلة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني “لن يكونوا بأمان في أي مكان من العالم”، في وقت بدأت إيران إحياء الذكرى الأولى لمقتل أبرز قادتها العسكريين بضربة أميركية في العراق.وقال رئيسي خلال مراسم أقيمت في جامعة […]

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