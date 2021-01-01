2021/01/01 | 19:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي ان "المعلومات الاولية ليلة البارحة كانت عن وصول باخرة قادمة من دولة اجنبية ربط عليها لـغـم بحري وذلك لإيصال رسالة بأن الموانئ العراقية غير امنة ولكن القوات الامنية قامت بكشف هذا اللـغم واتخذت الاجراءات اللازمة بسرعة وانتهى الموضوع .

واضاف الزيادي: لكن يجب على قيادة القوة البحرية ان يكون لها مراقبين من ذوي الاختصاص يتواجدون بشكل دائم في بوابة الموانئ البحرية لتفتيش اي باخرة بشكل دقيق لان هناك دول عربية جارة لا تريد الخير للعراق".

ولفت الزيادي بأنه "تم السيطرة على اللـغـم ونحن على تواصل دائم حيث زال الخطر خلال ساعات ولكن الحذر مطلوب من قبل قيادة القوة البحرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية تكشف رسالة "الباخرة المفخخة" للموانئ العراقية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية تكشف رسالة "الباخرة المفخخة" للموانئ العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).