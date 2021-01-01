بالأرقام.. تفاصيل مهمة عن الموازنة وتحذير من

2021/01/01 | 19:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن تفاصيل ومعلومات مهمة عن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 الذي تسلمه البرلمان الثلاثاء الماضي.

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