ثلاث قذائف هاون تستهدف ناحية في ديالى

2021/01/01 | 19:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الجمعة، بسقوط ثلاث قذائف هاون في ناحية العبارة بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "ثلاث قذائف هاون سقطت عصر اليوم وسط ناحية العبارة، دون ان تؤدي الى اية خسائر بشرية".

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