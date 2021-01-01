2021/01/01 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

حقق فريق الحدود فوزا ثمينا على ضيفه فريق النجف بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة ولحساب المرحلة الاولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم والتي اقيمت على ملعب التاجي في العاصمة بغداد

وتقدم فريق النجف اولاً عن طريق لاعبه احمد لفته من كرة رأسية في الدقيقة عشرين من عمر الشوط الاول الذي شهد قبل نهايته عودة فريق الحدود عن طريق اللاعب منتظر عادل نعمة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة الثانية والاربعين ليعود نفس اللاعب ويسجل هدف التقدم الثاني لفريقه والشخصي له في الدقيقة الخمسين من عمر المباراة ليحافظ الفريق على تقدمه حتى نهاية المباراة ليصل الحدود بهذا الفوز الى النقطة الثانية عشرة ويقف في المركز الرابع عشر في سلم الترتيب

وقال مدرب الحدود مظفر جبار ان "هذا الفوز تحقق في وقت مهم جداً وعلى حساب فريق كبير وهو النجف ليؤكد ان الفريق قادر على تحقيق الأفضل سيما بعد النتائج السلبية التي لازمت الفريق في الجولات الماضية وتابع ان الشيء الاهم هو عودة الثقة للاعبين سيما بعد الخسارات في الدقائق الاخيرة للفريق والتي اثرت بشكل كبير على تسلل الفريق في جدول الترتيب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحدود يتغلب على النجف بهدفين مقابل هدف ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحدود يتغلب على النجف بهدفين مقابل هدف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).