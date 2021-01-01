ملكة إنكلترا تكرّم أربعة مواطنين من أصل عراقي لمساهماتهم المتميزة في حقول العلم

2021/01/01 | 19:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كرمت ملكة إنكلترا أليزابيث الثانية ما يقرب من الألف من مواطنيها لتميّزهم في خدمة المجتمع والإنسانية من بينهم أربعة من أصول عراقية نظرا لمساهماتهم المتميزة في حقول العلم المختلفة.

حيث تم تكريم الدكتورة نسرين علاء الدين العلوان اخصائية الصحة العامة لخدماتها الطبية المتميزة، وحظي بالتكريم الدكتور رعد شاكر أستاذ طب الجملة العصبية في لندن، أما المشرفة الاجتماعية نورا العاني فقد حظيت بالتكريم أيضا، كما كرّمت الملكة اليزابيث الثانية ضياء الجميلي وهو أستاذ الذكاء الأصطناعي.

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