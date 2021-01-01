2021/01/01 | 19:16 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرافنفور الألمانية لا يسعها تصور الحياة من دون الجنود الأمريكيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/01 | 19:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرافنفور الألمانية لا يسعها تصور الحياة من دون الجنود الأمريكيين) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرافنفور الألمانية لا يسعها تصور الحياة من دون الجنود الأمريكيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).