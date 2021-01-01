2021/01/01 | 19:16 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العراقية: نسبة الشفاء من كورونا تجاوزت الـ 90 % في البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/01 | 19:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية: نسبة الشفاء من كورونا تجاوزت الـ 90 % في البلاد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية: نسبة الشفاء من كورونا تجاوزت الـ 90 % في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).