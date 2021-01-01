اربيل تصدر بياناًُ بخصوص هجوم شنه شباب على سياح قادمين من المحافظات

2021/01/01 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

بيان من محافظة أربيل

مع بالغ الأسف وبعيداً عن كل تقاليد الضيافة للمجتمع الكوردستاني، هاجم عدد من الشباب الليلة الماضية مجموعة من سيارات السياح القادمين من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى لقضاء عطلة رأس السنة في أربيل، وقد اتخذت الشرطة وقوات الأمن على الفور الإجراءات اللازمة واعتقلت 11 من المهاجمين الذين أحيلوا إلى القضاء.وهنا نؤكد أننا لن نسمح لأي شخص أو أي طرف بزعزعة أمن واستقرار إقليم كوردستان وتشويه سمعة الإقليم المشهود له بكرم الضيافة، وأن أي شخص يرتكب مثل هذه الانتهاكات ستتم محاسبته قانونياً.

محافظة أربيل 1 كانون الثاني (يناير) 2021

يتبع..

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