2021/01/01 | 19:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة النزاهة، الجمعة، ضبط متهمين حاولا نقل ملكية عقار وبيعه بوكالة مزورة في مديرية التسجيل العقاري بمحافظة نينوى. وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، بأن “فريق عمل شعبة التحرّي والضبط في مديريَّة تحقيق نينوى الذي انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاري – الزهور، تمكَّن من ضبط مُتَّهمين …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تعلن ضبط متهمين اثنين حاولا بيع عقار بوثائق مزورة في نينوى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تعلن ضبط متهمين اثنين حاولا بيع عقار بوثائق مزورة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).