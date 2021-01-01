 نسبة الشفاء من كورونا تجاوزت الـ90% في العراق

2021/01/01 | 19:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا تجاوزت الـ 90 % في البلاد....

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