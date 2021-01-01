العراق يحيي ايام الشهادة والسيادة

2021/01/01 | 19:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير على وسم (هاشتاغ) "#ايام_الشهادة_والسيادة" وذلك مع اقتراب الذكرى السنوية لاستشهاد اللواء قاسم سليم...

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