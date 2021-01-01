هكذا يغلي دم الشهيد سليماني في شرايين محور المقاومة

2021/01/01 | 19:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قااني، خلال مراسم الذكرى السنوية الأولى لإغتيال قادة النصر، أن الرد على الاغتيال، قد يأتي ...

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