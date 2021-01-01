2021/01/01 | 19:16 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط قذائف ومخلفات.. الإعلام الأمني تعلن نتائج العمليات الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/01 | 19:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط قذائف ومخلفات.. الإعلام الأمني تعلن نتائج العمليات الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط قذائف ومخلفات.. الإعلام الأمني تعلن نتائج العمليات الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).